Торги на міжбанку сьогодні закрилися котируваннями 7,9850-7,9910 грн./дол.

Сьогодні наукраїнському міжбанкуторгидоларомСШАвідкрилисянаступнимикотируваннями-7,9860/7,9940,до12:00цінизнизилися до7,9850/7,9895.До закриттяторгівціновірівні встановилисяна такихзначеннях -7,9850/7,9910грн./дол.

Якповідомляє фінансовакомпанія«ІнтерБізнесКонсалтинг»,рублевийриноквідкривсякотируваннями0,2854/0,2857,до12:00цінивпалидо0,2845/0,2848.До закриттяторгівцінипідвищилися до0,2849/0,2852.УРосіїкурсдолар-рубльзнизився,афіксингСЕЛТза результатамиторгівстановив27,9750(-0,0400).

Наміжнародномувалютномуринкуцінинавалютнупаруєвро-доларзмінювалися вдіапазоні1,4210/1,4305.Ринокєвро-гривнявідкривсянаступнимиіндикативнимикотируваннями-11,3850/11,3975,до12:00ціни,слідомзадоларом,пішливниз11,3455/11,3575.До закриттяторгівціновіпоказникипоEUR/UAHвирослидо11,3820/11,3965.

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