СНД буде рекомендувати на посаду голови МВФ керівника нацбанку Казахстану

Співдружність незалежних держав (СНД) рекомендуватиме на посаду голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) кандидатуру керівника національного банку Казахстану Григорія МАРЧЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на засіданні ради керівників урядів країн СНД.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 19 травня, генеральний директор МВФ Домінік СТРОСС-КАН, звинувачуваний у США в сексуальному насильстві, подав у відставку.

Як заявила сьогодні на брифінгу в Брюсселі прес-секретар Єврокомісії Піа АРЕНКІЛЬДЕ ХАНСЕН, Президент Єврокомісії Жозе Мануел БАРРОЗУ вважає, що новим директором МВФ має стати представник ЄС.

«Це природно, що країни-члени ЄС, які є основними донорами МВФ, погодять кандидатуру нового Генерального директора МВФ», - сказала вона, цитуючи Президента Єврокомісії. Прес-секретар Єврокомісії відзначила, що зараз консультації щодо кандидатури нового Генерального директора буде інтенсифіковано.