Договір про ЗВТ буде розглянуто на засіданні глав урядів СНД у жовтні

Розгляд питання про Договір про зону вільної торгівлі (ЗВТ) в рамках Співдружності незалежних держав (СНД) перенесено на чергове засідання ради глав урядів Співдружності, яке відбудеться в жовтні 2011 року в Санкт-Петербурзі (Росія).

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні, під час засідання ради глав урядів СНД, яке проходить у Мінську, глава організації Сергій ЛЕБЕДЄВ.

«Глави урядів визначилися з питання про договір. Була відмічена велика робота з підготовки договору, була прийнята до уваги інформація про роботу над договором про зону вільної торгівлі. Водночас констатували, що ряд питань узгоджено не до кінця, що служить сьогодні перешкодою для підписання договору всіма учасниками», - сказав С.ЛЕБЕДЄВ.

Він зазначив, що прийнято рішення розглянути неузгоджені питання і внести узгоджений проект договору про зону вільної торгівлі на чергове засідання ради глав урядів СНД, яке пройде в жовтні 2011 року.

Водночас, С.ЛЕБЕДЄВ додав, що точна дата засідання буде визначена пізніше.