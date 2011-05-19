Понад 75 тис. підприємств виплачують зарплату нижче мінімальної - ДПСУ

В Україні понад 75 тис. підприємств (де працюють майже 1 млн. осіб) виплачують співробітникам зарплату нижче мінімальної.

Про це в інтерв'ю газеті «Факты» повідомив заступник голови Державної податкової служби України (ДПСУ) Олександр КЛИМЕНКО.

«Загалом ми направили в органи прокуратури матеріали майже по 8,5 тис. підприємств, що платили співробітникам зарплату нижче мінімальної. В результаті з початку року донараховано понад 127 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб із урахуванням штрафів», - сказав він. Крім того, за його словами, ДПСУ виявила понад 38 тис. працівників, які не були оформлені на підприємствах.

О.КЛИМЕНКО зазначив, що з початку року в результаті спільних дій ДПСУ та інших органів виконавчої влади на місцях, індивідуальної роз'яснювальної роботи з керівниками підприємств-боржників, а також контрольно-перевірочної роботи була погашена заборгованість із зарплати на суму 565 млн. грн. «Таким чином, нам вдалося мобілізувати до бюджету 87 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб. Крім того, ми направили в органи прокуратури матеріали, що стосуються приблизно тисячі підприємств, на яких була тривала заборгованість із зарплати в сумі 316 млн. грн.», - повідомив заступник голови ДПСУ.

З початку цього року за матеріалами перевірок ДПСУ було порушено 88 кримінальних справ у зв'язку з ухиленням від сплати податків і зборів при виплаті зарплати. «Також ми направили в інші правоохоронні органи матеріали по ще 489 фактах. Після їх розгляду було порушено 208 кримінальних справ», - сказав О.КЛИМЕНКО.

Довідка УНІАН. Згідно з Державним бюджетом на 2011 рік, рівень мінімальної заробітної плати в Україні з 1 квітня становить 960 грн.