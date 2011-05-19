Янукович закликав підприємців скаржитися особисто йому...

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ закликав підприємців особисто йому скаржитися на тих, хто заважатиме вести бізнес.

Як передає кореспондент УНІАН, таку заяву з проханням оприлюднити її у всіх ЗМІ глава держави озвучив сьогодні під час робочої поїздки до Закарпатської області.

“Звертаюсь через ЗМІ до підприємців – пишіть мені, телефонуйте хто заважає вам працювати”, - закликав В.ЯНУКОВИЧ.

Президент сказав, що має інформацію про те, що чимало голів районів, у тому числі в Закарпатті, займаються корупцією.

«Але я вас попереджаю - це тимчасове явище! Як тільки ця людина попаде, як то кажуть, в об’єктив – отримає те, що заслуговує. Як тільки я отримаю офіційно цю інформацію – ці люди будуть звільнені, я не буду чекати, коли вони потраплять за грати», - додав ЯНУКОВИЧ.

«Ми наведемо порядки, корупції в органах держави не буде» - запевнив глава держави.