Thomson Reuters і НБУ почали розрахунок «Українського індексу ставок за депозитами фізосіб»

Thomson Reutersі НаціональнийбанкУкраїниз 18 травня2011 року початирозраховувати іфіксувати «Українськийіндексставок за депозитамифізичнихосіб»(UIRD).

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процеповідомив першийзаступникголовиНацбанку ЮрійКОЛОБОВсьогодні напрес-конференції.

«Мивпевнені,що всібанки,учасникиринкубудутьцейіндексвраховувати длявикористання в роботі здовгостроковимиінструментами,такимияк іпотечнекредитуваннята автокредитуваннядляфізичнихосіб,довгостроковікредитидляюридичнихосіб,довгостроковіборговіцінніпапери,облігації зплаваючоюставкоютощо»,-сказавЮ.КОЛОБОВ.

Доспискубанків,якіоголошуютьставки,входять20найбільшихбанків.Длярозрахункуіндексу використовуютьсяномінальніставкибанкуза«класичним» депозитомдлястандартнихсумнатерміни3,6,9і12місяцівв українській гривні,доларахСШАі євро.

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