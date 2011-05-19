Активи українських банків за січень-квітень збільшились на 8,3%

Активиукраїнськихбанківзасічень-квітень 2011збільшилисьна8,3%-до1021 млрд.грн.

Процеповідомляєтьсянасайті НаціональногобанкуУкраїни.

Загальніактивизбільшилисяна2%-до 1,176трлн.грн.,зяких:66,3%-кредити;8,7%- вкладеннявцінніпапери;7,3%-залишкикоштівнакоррахунках,які відкритівіншихбанках;4,7%- готівковікошти,банківськіметалитакошти вНБУ.

Зобов'язаннябанківзрослина8,8%-до874,8млрд.грн.У структурізобов'язань33,2%(або290,1млрд.грн.)становили коштифізичнихосіб,19,9% (або174,3млрд.грн.)-кошти суб'єктівгосподарювання,19,6% (або171,5млрд.грн.)- міжбанківськікредитиі депозити.

Капіталукраїнськихбанківза вказанийперіодзрісна5,9%істановив145,8млрд.грн.,або14,3%пасивівбанків.

Сплачений зареєстрованийстатутнийкапіталзбільшивсяна4,9%-до153млрд.грн.

ЛіцензіюНаціональногобанкуУкраїни на здійсненнябанківськихопераційза станомна1 квітня 2011мали177банків.Устаніліквідації перебувають18банків.

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