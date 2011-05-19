ВР спростила процедури припинення підприємницької діяльності

Верховна Рада України ухвалила закон “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедур припинення юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців”

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 246 із 396 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Даним законом вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема передбачено викласти в новій редакції статтю “Порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця”. Нею передбачено, що порушення порядку припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця тягне за собою накладення штрафу на фізичну особу-підприємця від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідальність за порушення порядку припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця не застосовується до ліквідатора, голови ліквідаційної комісії, інших осіб, залучених до припинення юридичної особи, або фізичної особи-підприємця, якщо такі порушення відбулись внаслідок не дотримання органами державної податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України строків надання відповідних довідок, та проведення відповідних перевірок.

Безпідставне заперечення органів державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування проти проведення державної реєстрації припинення юридичної особи або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб державної податкової служби, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування від двохсот до двохсот п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

Непроведення або несвоєчасне проведення органами податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України перевірок, пов'язаних з припиненням юридичної особи, або підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця та ненадання або несвоєчасне надання відповідних довідок про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування, контроль за справлянням яких здійснюють органи державної податкової служби, фонди соціального страхування та Пенсійний фонд України тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб державної податкової служби, фондів соціального страхування та Пенсійного фонду України від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Крім того внесено зміни до Цивільного кодексу України, зокрема до статті 501 “Обов’язки фізичної особи-підприємця за зобов’язаннями, пов’язаними з припиненням її підприємницької діяльності”. Ними передбачено, що після внесення запису про прийняття рішення про припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо рішення фізичної особи-підприємця про припинення нею підприємницької діяльності публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.

Відповідно до закону, у разі припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:

у першу чергу задовольняються вимоги щодо відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю, та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;

у другу чергу задовольняються вимоги найманих працівників, пов'язані з трудовими відносинами, вимоги автора про плату за використання результату його інтелектуальної, творчої діяльності;

у третю чергу задовольняються вимоги щодо податків, зборів (обов'язкових платежів), єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, інших сум, що пов’язані з такими зобов’язаннями;

у четверту чергу задовольняються всі інші вимоги.

Вимоги однієї черги задовольняються пропорційно до суми вимог кожного кредитора цієї черги. Крім того внесені зміни до статті 105 “Виконання рішення про припинення юридичної особи”. Ними передбачено, що після внесення запису про прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду, або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців повідомлення про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо прийняття рішення засновників (учасників) юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу про припинення юридичної особи публікується у спеціалізованому друкованому засобі масової інформації.