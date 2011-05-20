Суд випустив Стросс-Кана під заставу і під домашній арешт

Суд нью-йоркського району Манхеттен погодився випустити під заставу і помістити під домашній арешт колишнього директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домініка СТРОСС-КАНА, якого звинувачують у злочинах сексуального характеру.

Як передає РІА «Новости», суддя Верховного суду штату Нью-Йорк Майкл ОБУС задовольнив клопотання адвокатів Д.СТРОСС-КАНА і розпорядився відпустити його під домашній арешт із застосуванням спеціального браслету, який дозволить стежити за його пересуваннями.

Д.СТРОСС-КАНА буде відпущено під домашній арешт за умови внесення 1 млн. дол. готівкою і страхової застави у розмірі 5 млн. дол. Офіційний ордер суддя має намір виписати сьогодні після того, як родина і поручителі екс-глави Фонду перекажуть заставні кошти.

Колишній глава МВФ перебуватиме в апартаментах на Манхеттені, що орендуються, під системою електронного контролю і відеоспостереження. Його також охоронятиме відома в США приватна охоронна компанія, у штаті якої здебільшого колишні співробітники ФБР.

"СТРОСС-КАН перебуватиме під контролем 24 години на добу сім днів на тиждень", - заявив суддя.

Як повідомлялося, фінансиста і політика Д.СТРОСС-КАНА затримали 14 травня в Нью-Йорку на підставі заяви покоївки готелю Sofitel, яка звернулася до поліції зі скаргою на сексуальні домагання з боку високопоставленого постояльця.

Раніше кримінальний суд Манхеттену залишив Д.СТРОСС-КАНА під вартою, відхиливши прохання адвокатів випустити їх клієнта під заставу в 1 мільйон доларів.

Прокуратура висунула Д.СТРОСС-КАНУ, який донедавна вважався потенційним кандидатом на пост Президента Франції, звинувачення за шістьма пунктами. П`ять з них стосуються звинувачень у злочинах сексуального характеру, один - незаконного позбавлення волі.

19 травня МВФ повідомив, що Д.СТРОСС-КАН поінформував керівництво організації про намір залишити свою посаду у зв`язку з кримінальним розслідуванням, яке ведеться щодо нього. При цьому фінансист вчергове відкинув всі висунуті щодо нього звинувачення.