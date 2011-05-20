Торги на міжбанку сьогодні відкрилися котируваннями 7,9850-7,9890 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зниженням котирувань – 7,9850/7,9890 грн./дол. Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2857/0,2861, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,4275/11,4345. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар виросли – 1,4310/1,4312 (четвер — 1,4250/1,4252). У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

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