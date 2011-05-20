Хомутинник прогнозує прийняття законопроекту про «спрощенку» до липня
11:35, 20 травня 2011Фінанси
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Головапарламентськогокомітетузпитаньфінансів,банківськоїдіяльності,податковоїтамитноїполітикиВіталійХОМУТИННИКпрогнозує прийняттязаконопроектупро реформуванняспрощеноїсистемиоподаткування докінцяпоточноїсесіїВерховноїРади.
ЯкпередаєкореспондентУНІАН,процевінзаявивсьогодніжурналістам.
«Минацій сесіїзакінчимоце питання»,-сказаввін.
ЯкповідомлявУНІАН,законопроектпровнесеннязміндо Податковогокодексутаінших законодавчихактівщодоспрощеноїсистемиоподаткування,облікутазвітностісуб'єктівмалогопідприємництвазареєстрований упарламенті16 травня 2011(№08521).
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