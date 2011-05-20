Україна виявилася однією з найбільш корумпованих країн - дослідження

Аудиторська компанія Ernst & Young представила дослідження корпоративного шахрайства і корупції в країнах Європи, Україна виявилася однією з найбільш корумпованих країн.

Як пише газета "Комерсант-Україна" (№ 78 від 20.05.2011 р.), це вже другий звіт компанії, що стосується України. Цього року серед 2300 респондентів (від рядових співробітників до керівників вищої ланки) з 25 європейських країн було опитано 100 представників великих українських компаній.

В опитуванні Ernst & Young вперше включено пункт про рівень корупції в країні. 91% українських підприємців вважають, що хабарництво і корупція широко поширені. За цим показником Україна поступається лише Росії (93%), тоді як в середньому по Європі він становив 62%. Але якщо в Європі про збільшення рівня корупції в цьому році повідомили 40% респондентів-підприємців, то в Україні – 55%.

Обнародуваний вчора щорічний рейтинг конкурентоспроможності Інституту розвитку менеджменту швейцарської бізнес-школи (IMD) підтвердив цю ситуацію. Україна зберегла в ньому 57-у позицію серед 59 досліджуваних країн, випередивши лише Хорватію і Венесуелу. Проте за показником рівня корупції Україна посіла останнє місце, виявившись гіршою за Росію, що розташувалася на одну позицію вище.