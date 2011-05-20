Податківці Дніпропетровської області скорочують кількість перевірок бізнесу більш ніж удвічі

Податковаслужба Дніпропетровськоїобластів 2-мукварталі 2011 р.зменшитьпо відношенню до аналогічногоперіоду 2010р. кількістьперевіроксуб'єктівпідприємницькоїдіяльностіна54%.

ЯкпередаєкореспондентУНІАН,про ценапрес-конференціїповідомивзаступникголовиДПАУв ДніпропетровськійобластіДенисМАКАРОВ.

«Всьогоза 2-йкварталу області будепроведено 1тис.перевірокна92тис. юридичнихосібі193тис. підприємців,які перебувають наоблікуворганахподатковоїслужби.Тобтоза 2-й квартал будеперевірено меншніжпіввідсоткасуб'єктівгосподарювання»,-зазначивД.МАКАРОВ.

Зайогословами,в 1-му кварталіп. р.в області булопроведено2,025тис.перевіроксуб'єктів бізнесу,що на33%менше,ніж у1-му кварталі 2010 р.

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