Верховна Рада ухвалила законопроект щодо протидії рейдерству

Верховна Рада України прийняла за основу проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії протиправному поглинанню та захопленню підприємств".

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту проголосували 246 народних депутатів з 298, зареєстрованих в сесійній залі.

З метою запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств законопроектом пропонується внести зміни до Цивільного, Господарського, Кримінального кодексів України, законів "Про господарські товариства", "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців", "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", "Про акціонерні товариства" та деяких інших законодавчих актів.

Зокрема, Господарський процесуальний кодекс передбачається доповнити положенням, згідно з яким "справи у спорах між суб’єктом господарювання - юридичною особою та його учасниками (засновниками, акціонерами, членами), у тому числі учасником, який вибув, а також між учасниками (засновниками, акціонерами, членами) суб’єкта господарювання - юридичної особи, що пов’язані із створенням, діяльністю, управлінням та припиненням діяльності цього суб’єкта господарювання - юридичної особи, розглядаються господарським судом за місцезнаходженням суб’єкта господарювання - юридичної особи згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців".

Передбачається також, що господарський суд, який розглядає спір про право власності на акції (частки, паї) товариства, може винести ухвалу про забезпечення позову шляхом встановлення заборони внесення змін до статуту цього товариства в частині зміни розміру статутного капіталу. Види забезпечення позову повинні бути співвідносними із заявленими позивачем вимогами.

Кримінальний кодекс пропонується доповнити статтями 205-1, 206-1 і 206-2. Зокрема встановити, що захоплення будівель, споруд чи інших об’єктів підприємств, установ, організацій або інше неправомірне втручання в діяльність підприємств, установ, організацій, крім транспортних, за відсутності ознак протидії законній господарській діяльності, що призвело до порушення нормальної роботи такого підприємства, установи та організації, - карається обмеженням волі до двох років або позбавленням волі на той самий строк. Ті самі дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб або загальнонебезпечним способом, караються позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.

Згідно із проектом, отримання фіктивних прав на майно підприємств, установ, організацій, у тому числі на частки, акції, паї їх засновників, учасників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених або викрадених документів, печаток, штампів, якщо такі дії призвели до протиправного заволодіння майном підприємства, установи, організації, - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров’я, або з пошкодженням чи знищенням майна, - караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років. Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням службового становища або якщо вони заподіяли велику шкоду чи спричинили інші тяжкі наслідки, - караються позбавленням волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.