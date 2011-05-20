У Білорусі валютна криза призвела до купівельного ажіотажу.

Як повідомляє білоруська служба Радіо "Свобода", в результаті споживчого ажіотажу в магазинах спостерігаються порожні полиці.

"У білоруських магазинах — ажіотажний попит на все, що має термін зберігання більш як місяць. Покупці "змітають" в першу чергу заморожену рибу і консервовану продукцію — шпроти, тушковане м`ясо, зелений горошок", - повідомляє радіо.

Покупці також купують у великих обсягах сіль, цукор, макарони, овочі та фрукти.

"На власній шкурі відчуваю: наші діти працюють за копійки, а купка людей живе за наш рахунок, вони будують елітні будинки і квартири. Вони що — знущаються з нас? У мене пенсія скоро буде 50 доларів, коли так все валиться... Це нормально? Наш президент влаштовує різні розважальні програми, будує нескінченні і непотрібні льодові палаци. Для кого? Коли люди так страждають. Я хочу сказати: схаменіться ви, там, в уряді! Самі живете і дайте нам жити", - цитує радіо слова однієї з пенсіонерок, яка назвалася Ларисою.

Економічний оглядач Костянтин СКУРАТОВИЧ вважає, що для нормалізації ситуації в Білорусі відсутні передумови. За його словами, день за днем гроші знецінюються і навіть спроби вкласти їх в якісь товари не будуть нескінченно успішними, оскільки кожна нова партія товару дорожчатиме. "Політики нормальної немає, як і не було. А зараз взагалі повний маразм відбувається. Не вміли управляти ситуацією ніколи, а зараз зовсім не розуміють, що відбувається навколо", - сказав оглядач.

В даний час влада Білорусі заявляє, що ситуація нормалізується завдяки зовнішнім кредитам. "Всі ті кредити, які ми останнім часом одержували з різних джерел, йшли на проїдання. Перш за все для того, щоб підтримати дух у народі. Це робилося для того, щоб збільшити пенсії, зарплати. Хай вони були нижчі, ніж у Польщі, Литві, Латвії, Естонії і, до речі, в Росії, але все ж таки помалу збільшувалися. Всі розслабилися в надії, що незароблені гроші капатимуть і далі, але цього року стався обвал. Цілком логічний обвал", - цитує радіо слова доктора економічних наук, професора Володимира КУЛАЖЕНКА.