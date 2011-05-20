Міжбанк: закриття торгів: 7,9850/7,9940 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 7,9850/7,9890, на 12:00 звузився спред 7,9860/7,9875. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних позначках - 7,9850/7,9940 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2857/0,2861, на 12:00 ціни концентрувалися в діапазоні 0,2857/0,2859. На час закриття торгів ціни знизилися до 0,2855/0,2858. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,0000 (+0,0250).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4310/1,4312, а на 15:00 впали до 1,4226/1,4228. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,4275/11,4345, на 12:00 ціни пішли вгору 11,4360/11,4445. На час закриття торгів цінові показники по EUR/UAH впали до 11,3740/11,3930.