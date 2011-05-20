Кабмін відмінив необхідність погоджувати з Держмитницею експорт алкоголю авіатранспортом
17:59, 20 травня 2011Фінанси
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Кабінет Міністрів України відмінив необхідність погоджувати з Державною митною службою експорт етилового спирту й алкогольних напоїв через пункти пропуску для повітряного сполучення.
Це передбачено урядовою постановою від 18 травня 2011 року №512, текст якої розміщений на офіційному сайті Кабміну.
Зокрема, даним документом вносяться зміни до урядової постанови від 6 листопада 1997 року №1241 «Про затвердження переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які вирішується вивезення спирту етилового й алкогольних напоїв, які експортуються».
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