Кабмін відмінив необхідність погоджувати з Держмитницею експорт алкоголю авіатранспортом

Кабінет Міністрів України відмінив необхідність погоджувати з Державною митною службою експорт етилового спирту й алкогольних напоїв через пункти пропуску для повітряного сполучення.

Це передбачено урядовою постановою від 18 травня 2011 року №512, текст якої розміщений на офіційному сайті Кабміну.

Зокрема, даним документом вносяться зміни до урядової постанови від 6 листопада 1997 року №1241 «Про затвердження переліку пунктів пропуску для повітряного сполучення, через які вирішується вивезення спирту етилового й алкогольних напоїв, які експортуються».