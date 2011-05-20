Євросоюз готовий призначити міністра економіки Франції Лагард новим шефом МВФ

Брюссель . Європейський Союз практично готовий призначити міністра економіки Франції Крістін ЛАГАРД новим генеральним директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) замість Домініка СТРОСС-КАНА, звинувачуваного в США в сексуальному насильстві.

Про це повідомляє сьогодні французьке агентство AFP з посиланням на джерело в ЄС.

За словами співрозмовника агентства, К.ЛАГАРД «практично призначено».

Співрозмовник агентства відзначив, що наразі основний сигнал щодо кандидатури нового глави МВФ повинен прозвучати у французькому Довіллі, де 27-28 травня відбудеться саміт «великої вісімки».

При цьому, за словами джерела, зберігаються певні ризики щодо можливого залучення К.ЛАГАРД до судового розслідування справи колишнього бізнесмена Бернара ТАПІ.

Разом з тим, джерело відзначило, що «ЄС не має іншої кандидатури».

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Д.СТРОСС-КАНА було заарештовано в Нью-Йорку за підозрою в сексуальному насильстві.

19 травня Д.СТРОСС-КАН подав у відставку з посади генерального директора МВФ.