Євросоюз готовий призначити міністра економіки Франції Лагард новим шефом МВФ
Брюссель. Європейський Союз практично готовий призначити міністра економіки Франції Крістін ЛАГАРД новим генеральним директором Міжнародного валютного фонду (МВФ) замість Домініка СТРОСС-КАНА, звинувачуваного в США в сексуальному насильстві.
Про це повідомляє сьогодні французьке агентство AFP з посиланням на джерело в ЄС.
За словами співрозмовника агентства, К.ЛАГАРД «практично призначено».
Співрозмовник агентства відзначив, що наразі основний сигнал щодо кандидатури нового глави МВФ повинен прозвучати у французькому Довіллі, де 27-28 травня відбудеться саміт «великої вісімки».
При цьому, за словами джерела, зберігаються певні ризики щодо можливого залучення К.ЛАГАРД до судового розслідування справи колишнього бізнесмена Бернара ТАПІ.
Разом з тим, джерело відзначило, що «ЄС не має іншої кандидатури».
Як повідомляв УНІАН, 14 травня Д.СТРОСС-КАНА було заарештовано в Нью-Йорку за підозрою в сексуальному насильстві.
19 травня Д.СТРОСС-КАН подав у відставку з посади генерального директора МВФ.