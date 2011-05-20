Держказначейство здійснило автоматичне відшкодування ПДВ на суму 1,202 млрд. грн.

Державним казначейством України здійснено автоматичне відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) 73 платникам податків на суму 1,202 млрд. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті Держказначейства.

Як повідомляв УНІАН, за даними Державної податкової служби України (ДПСУ), за наслідками квітня автоматичне відшкодування ПДВ одержать 82 підприємства.

За словами голови ДПСУ Віталія ЗАХАРЧЕНКА, підприємства, які одержать відшкодування в автоматичному режимі, розташовані майже в усіх регіонах України. Їм відшкодують 1,2 млрд. грн. ПДВ, або 34% загальної суми відшкодування.