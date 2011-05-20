Президент підписав закон про спрощення започаткування бізнесу

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури започаткування підприємництва», яким створюються однакові стартові умови для започаткування ведення бізнесу в Україні суб`єктами господарювання.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

З цією метою запроваджується можливість для засновників юридичних осіб (крім акціонерних товариств) створювати статутні фонди у розмірах та у складі, що їм необхідні для започаткування власної справи.

Законом також мінімізуються витрати власних коштів засновників на етапі створення юридичних осіб, які на даний час витрачаються на оплату установам банків при відкритті тимчасових рахунків, та на внесення грошових коштів як вкладів до статутних фондів до моменту проведення їх державної реєстрації як юридичних осіб, на оплату за нотаріальне засвідчення підписів засновників на установчих документах та рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи.

Також законом спрощуються вимоги, що діють на даний час, щодо обов`язкового нотаріального оформлення окремих документів, які подаються на проведення державної реєстрації.

Як зазначають в прес-службі, впровадження закону є виконанням Програми економічних реформ на 2010-2014 року «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Його реалізація дозволить спростити та оптимізувати процедури зі створення юридичних осіб різних організаційно-правових форм господарювання, що в свою чергу заохочуватиме підприємців до започаткування власної справи та сприятиме покращенню умов для відкриття бізнесу за рейтингом програми Doing Business за критерієм «відкриття бізнесу».