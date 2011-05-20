НБУ збільшив обсяги золота в міжнародних резервах майже на 0,7%

Національний банк Україна (НБУ) у січні-квітні 2011 року збільшив обсяги золота в міжнародних резервах майже на 0,7%, або на 0,006 млн. тройських унцій, - до 0,891 млн. тройських унцій.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Номінальна вартість золота в резервах збільшилася на 9% - до 1363,52 млн. дол.

Станом на кінець квітня п.р., обсяг іноземних конвертованих валют в резервах Нацбанку склав 36,884 млрд. дол., в т.ч. цінні папери – 20,757 млрд. дол., валюта і депозити – 16,126 млрд. дол.

Обсяг золота, яке не включається в офіційні резервні активи, на кінець квітня п.р. склав 23,68 млн. дол.

Як повідомлялося, за січень-квітень 2011 міжнародні резерви Нацбанку зросли на 10,9%, або 3,775 млрд. дол.