Нового директора МВФ оберуть до 30 червня

Міжнародний валютний фонд заявив, що нового виконавчого директора буде обрано до 30 червня, повідомляє радіо «Свобода».

У четвер подав у відставку колишній глава МВФ Домінік СТРОСС-КАН, який перебуває під слідством у Нью-Йорку за звинуваченням к спробі зґвалтування.

З 23 травня до 10 червня на засіданні у Вашингтоні Виконавчої ради МВФ розглядатимуться можливі кандидатури. Потім будуть оголошені імена трьох головних претендентів, і директора буде обрано на основі консенсусу.

Старійшина ради Шакур ШААЛАН обіцяє, що процедура буде максимально відкритою.

За даними ЗМІ, фаворитом є міністр фінансів Франції Крістін ЛЯГАРД.

Учора Д.СТРОСС-КАНА було випущено з в`язниці під заставу 1 мільйон доларів і тепер він перебуває під домашнім арештом до суду.