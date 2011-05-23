Луценка доставили з лікарні в Печерський райсуд

Екс-міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА доставили з Київської лікарні швидкої допомоги в Печерський райсуд столиці, повідомляє прес-служба «Народної самооборони».

Сьогодні об 11.00 має розпочатись попереднє засідання в Печерському райсуді, який має розглядати справу Ю.ЛУЦЕНКА по суті. Судове засідання вирішено зробити закритим, оскільки нібито буде розглядатись один з томів кримінальної справи, який є таємним.

Ю.ЛУЦЕНКА вивезли з лікарні швидкої допомоги близько 6.30 в «автозаку».

Перед тим, о 4.30, до палати Ю.ЛУЦЕНКА прийшли лікарі, аби оглянути його. Лікарі взяли аналіз крові.

Близько 5.30 до лікарні під’їхала машина спецпідрозділу міліції із номерами прикриття, пізніше до лікарні під’їхала ще одна машина «Беркуту», хлопці одягали бронежилети.

Міліціонери створили фальшивий коридор, щоб відволікти увагу фотографів:

Як повідомляв УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКА було затримано 26 грудня 2010 року. 27 грудня Печерський районний суд Києва обрав для екс-міністра запобіжний захід у вигляді взяття під варту.

За даними Генпрокуратури, Ю.ЛУЦЕНКУ інкримінується заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, перевищення влади чи службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, та зловживання владою, вчиненому працівником правоохоронного органу.

22 квітня Ю.ЛУЦЕНКО розпочав голодування після рішення суду вкотре продовжити термін його ув’язнення, незважаючи на те, що політик уже завершив ознайомлення з матеріалами порушеної проти нього кримінальної справи.

Увечері 10 травня Ю.ЛУЦЕНКА зі слідчого ізолятора доставили до лікарні швидкої допомоги Києва.

17 травня Генпрокуратура направила до Печерського суду Києва кримінальну справу Ю.ЛУЦЕНКА.