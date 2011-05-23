З 1 липня підвищуються оклади працівників 1-7 тарифних розрядів

Кабінет міністрів України підвищив розміри посадових окладів працівників 1-7 тарифних розрядів.

Це передбачено урядовою постановою від 11 травня 2011 року №524, текст якої розміщено на офіційному сайті Кабміну.

Документом передбачено, що посадові оклади (тарифні ставки) працівників встановлюються в таких розмірах: першого тарифного розряду – 960 грн. з 1 липня, 985 грн. з 1 жовтня і 1004 грн. з 1 грудня 2011 року;

другого – 965 грн., 990 грн. і 1009 грн.;

третього – 975 грн., 1000 грн. і 1019 грн.;

четвертого – 985 грн., 1010 грн. і 1029 грн.;

п`ятого – 995 грн., 1020 грн. і 1039 грн.;

шостого – 1005 грн., 1030 грн. і 1049 грн.

З 1 липня і з 1 жовтня ц.р. посадові оклади працівників сьомого тарифного розряду встановлюються в розмірах 1015 грн. і 1040 грн. відповідно.

Також цією постановою Кабмін доручив Міністерству соціальної політики до 1 серпня 2011 року завершити переговори з профспілками бюджетної сфери щодо встановлення в 2012 році розміру посадового окладу працівників першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки і посадових окладів працівників бюджетної сфери, зокрема, держслужбовців, з метою поступового наближення розмірів окладів до законодавчо гарантованих.