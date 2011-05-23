Кабмін вніс зміни до Порядку нарахування ПДВ

Кабінет міністрів України вніс зміни до Порядку нарахування податку на додану вартість, що сплачується до державного бюджету переробними підприємствами за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі, а також виплати і використання коштів, що надійшли від його сплати.

Відповідна постанова (від 27 квітня 2011 р. № 523) опублікована на сайті уряду.

Порядок визначає механізм нарахування податку на додану вартість, що сплачується до спеціального фонду державного бюджету переробними підприємствами всіх форм власності за реалізовані ними молоко, молочну сировину та молочні продукти, м’ясо і м’ясопродукти, іншу продукцію переробки тварин, закуплених у живій вазі (шкури, субпродукти, м’ясо-кісткове борошно), у період з 1 січня 2011 р. до 1 січня 2015 р., а також виплати і використання коштів, що надійшли від сплати податку.

Дія цього Порядку не поширюється на операції з переробки сировини на давальницьких умовах.

Бюджетні кошти використовуються за бюджетною програмою “Державна підтримка галузі тваринництва” і спрямовуються на державну підтримку галузі тваринництва шляхом здійснення виплати: дотації за реалізоване переробним підприємствам молоко; часткового відшкодування: вартості закуплених племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності; відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво і реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці; вартості будівництва та реконструкції тваринницьких ферм і комплексів та підприємств з виробництва комбікормів, а також придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва; витрат на закупівлю установки індивідуального доїння.

Розміри виплат за рахунок бюджетних коштів встановлюються щороку згідно із законодавством виходячи з обсягів відповідних видатків державного бюджету.

Дотація за молоко надається на безповоротній основі сільськогосподарським підприємствам і фізичним особам - виробникам молока, що виробили та продали молоко переробним підприємствам, які пройшли атестацію виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів, за 1 кілограм молока в перерахунку на базисну жирність.

Виплата відшкодування вартості корів здійснюється на безповоротній основі за результатами конкурсу суб’єктам господарювання у разі закупівлі ними племінних нетелей та корів молочного, м’ясного і комбінованого напряму продуктивності вагою не менш як 350 кілограмів (у 2011 році - в розмірі до 3000 гривень за одну голову племінної нетелі (корови) молочного, м’ясного та комбінованого напряму продуктивності) на племінних заводах та у племінних репродукторах або тих, що поставлені в режимі імпорту

Виплата підприємствам агропромислового комплексу часткового відшкодування відсоткової ставки за кредитами, залученими на будівництво та реконструкцію тваринницьких та птахівничих ферм і комплексів, придбання технологічного обладнання та механізмів, закупівлю тварин і птиці здійснюється на загальних підставах відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів.

Підприємства агропромислового комплексу, які отримали таке відшкодування за рахунок коштів загального фонду державного бюджету, не мають права на його отримання за рахунок коштів спеціального фонду державного бюджету.

Виплата суб’єктам господарювання часткового відшкодування вартості придбаного обладнання та механізмів вітчизняного виробництва для тваринництва і птахівництва здійснюється на безповоротній основі за результатами конкурсу в розмірі 30 відсотків вартості обладнання і механізмів.