ЄС розширив санкції проти Ірану
15:00, 23 травня 2011Фінанси
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Брюссель. Рада закордонних справ Європейського Союзу розширила санкції проти Ірану, оскільки не бачить просування в переговорах про ядерну програму, що реалізовується в цій країні.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, відповідне рішення було ухвалене сьогодні на засіданні Ради.
В цілому, список осіб, яким заборонено в`їзд до Європи і чиї активи буде заморожено, розширено на 100 осіб.
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