Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9990/8,0090 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9915/7,9960, до 12:00 ціни підвищилися до 7,9920/7,9980. На час закриття торгів цінові рівні досягли наступних значень - 7,9990/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2814/17, до 12:00 ціни знизилися - до 0,2810/14. На час закриття торгів ціни досягли мінімуму 0,2806/10. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,4550 (+0,4550).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3970/1,4145. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2200/11,2280, до 12:00 ціни пішли вниз - 11,1760/11,1905. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH піднялися до 11,2070/11,2270.