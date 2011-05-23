Порошенко прогнозує в Україні в 2011 році позитивну валютну динаміку

Голова ради Національного банку України Петро ПОРОШЕНКО прогнозує, що в Україні впродовж 2011 року спостерігатиметься позитивна валютна динаміка.

Про це він сказав в ефірі одного з вінницьких телеканалів.

За його словами, сьогодні золотовалютні резерви України досягли історичного максимуму. «Я з абсолютною достовірністю можу сказати, що статистика, динаміка зростання золотовалютних резервів демонструє підвищений попит на українську національну валюту, тобто Національний банк змушений скуповувати з відкритого ринку іноземну валюту. І на сьогодні загальний обсяг золотовалютних резервів становить 39 мільярдів 140 мільйонів доларів. І це історичний максимум - ніколи золотовалютні резерви України не становили такої цифри », - сказав П.ПОРОШЕНКО.

Він відзначив, що сьогодні вже перевищено 5-місячний обсяг імпорту. «І я можу сказати, що впродовж 2011 року ми матимемо позитивну валютну динаміку. Попит на гривню випереджатиме пропозицію», - заявив голова ради НБУ.