Президент: у другому півріччі потрібно підвищити зарплати і пенсії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що у другому півріччі поточного року рівень зарплат і пенсій необхідно переглянути.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

«У нас є, безумовно, велике бажання, щоб на друге півріччя було переглянуто бюджет. Іде перевиконання його дохідної частини. Треба подивитися, можливо, у другому півріччі ми можемо трошки підвищити заробітні плати, пенсії, подивитися по Пенсійному фонду, що у нас там робиться, які проблеми», – сказав Президент.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ сказав: “Хоча я добре розумію, що у нас фінансова ситуація досить складна у зв’язку з виплатою міжнародних боргів, але давайте подивимося, що нам дала економіка у цьому півріччі і що ми можемо на друге півріччя вже запропонувати”.

“І з точки зору розвитку регіонів, і добудови незавершених об’єктів, доріг, об’єктів соціальної інфраструктури тощо», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.