Янукович розповів Азарову, коли потрібно підвищити зарплати і пенсії

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що у другому півріччі поточного року рівень зарплат і пенсій необхідно переглянути.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час зустрічі з прем’єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

«У нас є, безумовно, велике бажання, щоб на друге півріччя було переглянуто бюджет. Іде перевиконання його дохідної частини. Треба подивитися, можливо, у другому півріччі ми можемо трошки підвищити заробітні плати, пенсії, подивитися по Пенсійному фонду, що у нас там робиться, які проблеми», – сказав Президент.

При цьому В.ЯНУКОВИЧ сказав: “Хоча я добре розумію, що у нас фінансова ситуація досить складна у зв’язку з виплатою міжнародних боргів, але давайте подивимося, що нам дала економіка у цьому півріччі і що ми можемо на друге півріччя вже запропонувати”.

“І з точки зору розвитку регіонів, і добудови незавершених об’єктів, доріг, об’єктів соціальної інфраструктури тощо», – зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, за словами М.Азарова, боргові виплати уряду в червні цього року становитимуть 17 млрд. грн.

«Щоб люди розуміли, тільки в червні уряд повинен виплатити 17 млрд. грн. боргів», - сказав М.АЗАРОВ. Він зазначив, що ця сума дорівнює половині річної дотації Пенсійного фонду України. Прем`єр у черговий раз підкреслив, що саме борги заважають покращенню соціально-економічної ситуації в країні.

21 квітня ц.р. Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що Україні цього року доведеться сплатити за зовнішніми боргами 80 млрд. грн. При цьому він нагадав, що бюджет країни становить 267 млрд. грн. Він також зазначив, що наступного року Україна повинна буде сплатити 35 млрд. грн., таким чином, на 40 млн. грн. збільшаться ресурси, які можна буде направити на потреби держави.

27 квітня на брифінгу в ході поїздки до Київської області М.АЗАРОВ сказав, що Україна в 2012 році виплатить за боргами 53 млрд. грн. «Минулого року 50 млрд. грн. боргів віддали. Цього року 90 млрд. віддаватимемо, в наступному – 53 млрд.», – сказав М.АЗАРОВ.

За даними Держкомстату, в Україні заборгованість з виплати заробітної плати у березні 2011 року, порівняно з лютим, скоротилася на 6,4%, і на 1 квітня становила 1,324 млрд. грн. Водночас, згідно з повідомленням, з початку року заборгованість зросла на 8,7%.

Найвищий рівень заборгованості (понад 100 млн. грн.) на 1 квітня зафіксований у трьох областях України і Києві. Зокрема, у Донецькій області заборгованість з виплати зарплати на 1 квітня 2011 року становила 244,584 млн. грн. (у березні скоротилася на 15,8%, з початку року зросла на 4,8%), у Харківській – 158,573 млн. грн. (у березні зросла на 3,5%, з початку року – на 24%), у Луганській – 111,325 млн. грн. (у березні скоротилася на 9,5%, з початку року зросла на 1,1%), у Києві – 139,676 млн. грн. (у березні скоротилася на 7,5%, з початку року зросла на 22,1%).

У Держкомстаті зазначають, що зростання заборгованості з виплати зарплати з початку року зафіксоване в 15 областях України, а також у Севастополі, Києві і АР Крим.

А за даними ПФ, на 1 травня 2011 року заборгованість зі сплати єдиного соціального внеску становила 298,6 млн. грн., що на 60,1 млн. грн. більше порівняно з даними на 1 квітня.

Заборгованість виросла зокрема через невиплату заробітної плати в сумі 45 млн. грн., виплату заробітної плати з виручки від реалізації продукції і виплати заробітної плати в натуральній формі – 10 млн. грн., сплати єдиного внеску на неналежні рахунки – 5 млн. грн.

З початку року заборгованість зі сплати страхових внесків до бюджету ПФ скоротилася на 79,9 млн. грн. і на 1 травня становила 2,028 млрд. грн. У структурі заборгованості 1,132 млрд. грн. – це борги підприємств, які перебувають у процесі банкрутства, і підприємств, які не мають активів для погашення заборгованості, 895,5 млн. грн. – борги економічно активних платників.

Довідка УНІАН. В Україні заборгованість з виплати заробітної плати у 2009 році збільшилася на 23,9%, і на 1 січня 2010 року становила 1 млрд. 473 млн. 329 тис. грн.

У 2010 році заборгованість із зарплати в Україні скоротилася на 17,3%, і на 1 січня 2011 року становила 1,218 млрд. грн.