Сертифікати інвестиційних фондів - альтернатива депозитам?

В Україні ставки за банківськими депозитами продовжують знижуватися. За даними Національного банку, за перші чотири місяці року в середньому вони за гривневими вкладами впали на 9,5%, за валютними - на 8,2%. Багато великих фінансових установ депозити в національній валюті приймають під 12%, а валютні - нижче 8%. І це при тому, що інфляційний тиск не знято, а ризик знецінення грошей все більше турбує населення. Не дивно, що в цій ситуації багато хто замислюється про альтернативні об`єктах вкладення, зокрема, про інвестиційні сертифікати.

Інвестсертифікати: теорія і практика

Економічна теорія та світова практика свідчать, що інвестиційні сертифікати приносять дохід більший, ніж банківські депозити. І в цьому немає нічого дивного. Ризик за депозитами набагато нижчий, у порівнянні з інвестсертифікатами, але «плата за спокій» трансформується в прибуток. Якщо основний дохід банку - відсотки за кредитом, то інвестиційного фонду - дохід від купівлі-продажу цінних паперів на біржі. Хоча останнім часом проблема неповернення кредитів є не менш гострою, ніж проблема різкого зниження цін на українські акції.

Чи можна довіряти інвестиційним фондам?

Криза, незважаючи на безліч негативних моментів, все ж таки зробила одну добру справу - продемонструвала, хто як працює. Це стосується і інвестиційних фондів. Ті з них, які змогли пережити проблемний час, не збанкрутували, показавши таким чином свою спроможність, зараз функціонують в нормальному режимі і заслуговують поваги та довіри. Багато фондів вже відновили обсяги інвестування на докризовому рівні. Щоб зробити вибір щодо того чи іншого фонду, достатньо на публічних сайтах переглянути інформаційні дані про них.

Сертифікати - дієва альтернатива?

Інвестиційні фонди мають свою специфіку, тому порівняння їх сертифікатів з депозитами вимагає коректності. Сертифікати відкритих інвестиційних фондів, по суті, близькі до депозитів до запитання. Їх можна в будь-який момент купити, а потім продати, отримавши тим самим прибуток. На поточний момент ставки за депозитами до запитання в гривні становлять від 8 до 1% річних (залежно від банку). Найвищі ставки у невеликих фінустанов, з урахуванням ризикового порівняння саме на них і варто орієнтуватися. За підсумками чотирьох місяців ц.р. прибутковість найбільш популярних відкритих інвестфондів склала 11-15% в річному обчисленні. На відміну від депозитів, вона не гарантується, змінюється щомісяця. Проблема в тому, що на відміну від депозитів дохід за інвестиційними сертифікатами обкладається прибутковим податком. Тому варто враховувати, що реальна прибутковість за сертифікатами на поточний момент буде не 11-15% річних, а приблизно 9-12,5%.

Інтервальні інвестиційні сертифікати близькі до коротких депозитів. Дохід за ними можна отримати, якщо продати їх КУА (компанія з управління активами) в період викупу. Як правило, це можливо раз на квартал або раз на півроку. На поточний момент ставки за гривневими депозитами на термін 3-6 місяців у середньому знаходяться на рівні 6-14% річних, в невеликих банків - 10-14%, великі фінустанови від таких вкладів відмовляються. Прибутковість же найбільш популярних інтервальних інвестиційних фондів становить 13-25% у річному обчисленні, з урахуванням податків - 11-21%.

Найвищий дохід можуть принести сертифікати закритого інвестиційного фонду. І податки за них менші. Якщо щодо відкритого та інтервального фондів КУА зобов`язана викуповувати сертифікати у фізичних осіб, то за сертифікатами закритого інвестфонду виплачуються дивіденди, викуп їх не обов`язковий. Рішення виплачувати або не виплачувати дивіденди приймає КУА. За високий ризик компанія розраховується великим доходом - 40 і навіть 100% річних.

Між тим, незважаючи на всі старання КУА, на поточний момент сертифікати фондів не є дієвою альтернативою банківським депозитам. Багато в чому через те, що різниця в доході не настільки велика, аби ризикувати. А головний стримуючий фактор перенаправлення інвестицій з депозитів на ринок сертифікатів - податки з доходів за ними.

Тим не менше, подальше зниження ставок за банківськими депозитами (що цілком реально) може спровокувати населення переглянути свої уподобання у бік інвестиційних сертифікатів. Час покаже...

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)