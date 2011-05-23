Уряд до кінця року планує завершити дерегуляцію економіки

Кабінет Міністрів України планує завершити роботу з дерегуляції національної економіки вже до кінця поточного року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це Президентові України Віктору ЯНУКОВИЧУ доповів прем’єр-міністр Микола АЗАРОВ.

«Якраз у цьому напрямку, на мій погляд, робота ведеться інтенсивно, у необхідному темпі. І ми сповнені рішучості поточного року цю роботу завершити», – сказав М.АЗАРОВ.

Він нагадав, що глава держави тримає процес дерегуляції під постійним контролем, адже від цього залежить реальне полегшення умов роботи бізнесу.

За словами керівника уряду, минулого тижня парламент ухвалив практично всі закони, що були напрацьовані з цього питання. Уряд зі свого боку також прийняв велику кількість нормативних документів, які розвивають положення дерегулюючих законів.