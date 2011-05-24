Нацбанк Білорусі девальвував національну валюту більш ніж на 50%

Національний банк Білорусі девальвував національну валюту - білоруський рубль - більш ніж на 50%.

Як передає радіо «Свобода», повідомлення про це опубліковано было вчора ввечері на сайті Нацбанку.

Офіційний курс на завтра встановлено на рівні 4930 білоруських рублів за долар, тоді як днем раніше він становив трохи менше 3200 рублів.

Валютна криза в Білорусі триває вже кілька місяців. За офіційним курсом купити іноземну валюту практично неможливо. На "чорному" ринку за долар США останнім часом пропонували більше 5 тис. білоруських рублів.