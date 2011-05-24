Міжбанк: торги доларом відкрилися триваючим зростанням котирувань

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися триваючим зростанням котирувань – 7,9950/8,0020 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися до 0,2810/15, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,2475/11,2590. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися – 1,4074/76 (понеділок — 1,4030/32).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.