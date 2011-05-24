Українців більше хвилює зростання цін, ніж політична ситуація - опитування

Жителів українських сіл більше хвилює зростання цін і скорочення населення, ніж політична ситуація в країні.

Про це свідчать передані агентству УНІАН результати соціологічного дослідження «Соціально-економічний стан українського села», проведеного Інститутом Горшеніна.

Зокрема, відповідаючи на запитання, які з проблем села турбують кожного особисто, переважна більшість селян (78,6%) назвали зростання цін, більш як половина опитаних (53,3%) стурбовані високими цінами на газ, електроенергію, паливо та інше, майже половину сільського населення (49,3%) хвилює низький рівень доходу і брак грошей.

Крім того, більш як чверть населення (26,9%) хвилюють високі ціни на медичні послуги і ліки, кожен четвертий (25%) стурбований відсутністю роботи або загрозою її втратити, про своє здоров`я і здоров`я близьких людей переживає більш як п`ята частина респондентів (22,4%).

Також селян хвилює поганий благоустрій села (18,2%), низька якість медичного обслуговування (13,9%), політична ситуація в країні (10,4%), відсутність перспектив, можливості професійного зростання, просування по службі (10,3%), безчинство чиновників і бюрократія (10%), зростаюче розділення суспільства на багатих і бідних (9,4%), високий рівень злочинності, особиста безпека і безпека сім`ї (8%).

Крім того, селяни скаржаться на відсутність можливості дати дітям добру освіту (7,7%), погані житлові умови (7,5%), неможливість захистити свої права (7,4%), проблеми в особистому житті (взаємини з сім`єю і друзями) (5,9%), поганий стан навколишнього середовища (4,9%), високий рівень корупції (4,5%).

Також сільські жителі стурбовані питанням землекористування і власності на землю (3,9%) і невчасною виплатою зарплати, пенсій, стипендій та іншого (3,5%). Занепокоєні іншими питаннями чи важко відповісти на питання по 0,8% респондентів.

Відповідаючи на питання про характер змін населення в селі, трохи менше ніж половина респондентів (44,3%) відповіла, що його чисельність знижується, 22,9% опитаних змін не відзначають, більш як п`ята частина селян (21,1%) вважають, що населення зростає, а більш ніж кожному десятому (11,7%) важко відповісти на це питання.

25 травня в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему «Відміна мораторію на продаж землі: загроза чи можливість», у рамках якого експерти обговорять перспективи українського сільського господарства.

Всеукраїнське дослідження «Соціально-економічне становище сучасного українського села» було проведене Інститутом Горшеніна спільно з тижневиком «Комментарии:» за підтримки керівника групи компаній «Авангард» Олега БАХМАТЮКА з 28 березня по 15 квітня.

Загалом, згідно з вибіркою, з урахуванням основних соціально-демографічних характеристик населення України, було опитано 2000 респондентів у 123 селах, розташованих в 24 областях України і Криму, які репрезентують доросле населення України у віці від 18 років.

Похибка репрезентативності дослідження не перевищує +/-2,2%.