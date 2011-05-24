Експерт прогнозує зміцнення гривні щодо євро до кінця року до 10 грн./євро

До кінця року гривня може зміцнитися щодо до євро до 10 грн./євро.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції заявив експерт аналітичного департаменту X-Trade Brokers Ukraine Володимир ОЛЕКСЮК.

«З євро ситуація прогнозованіша – там, очевидно, вимальовується картина здешевлення євро... При цьому можуть бути незначні відкати до рівня 11,5-11,6 грн./євро, але все-таки ми бачимо, що наприкінці літа євро знизиться до позначки 11 грн./євро, а до кінця року євро за прогнозами не повинно опуститися нижче за 10 грн./євро», - повідомив експерт.

Крім того, В.ОЛЕКСЮК прогнозує стабільність курсу гривня/долар на найближчий час: «На літній період ми залишаємо прогноз без змін, наш прогноз – що він таким і залишиться, в районі 8 грн./дол. у червні-липні, лише в серпні за результатами першого півріччя можна буде щось бачити краще».

Як повідомляв УНІАН, офіційний курс НБУ на 24 травня: 100 USD – 798.3700 грн.; 100 EUR – 1119.3147 грн.; 10 RUR – 2.8169 грн.