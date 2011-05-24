Міжбанк: торги доларом закрилися котируваннями 7,9970/8,0090 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 7,9950/8,0020, до 12:00 ціни піднялися до 7,9980/8,0090. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 7,9970/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2810/0,2815, до 12:00 ціни підвищилися до 0,2813/0,2817. На час закриття торгів ціни досягли максимуму - 0,2817/0,2820.

У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,3865 (-0,0685).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,405/1,4115.

Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 11,2475/11,2590, до 12:00 ціни пішли вгору - 11,2710/11,2925. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH відкотилися до рівня 11,2570/11,2795.