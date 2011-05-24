У Ялті 26 травня проходитиме засідання Координаційної ради глав податкових служб СНД

26 травня 2011 року у м. Ялта (АР Крим) проходитиме XVIII засідання Координаційної ради керівників податкових служб держав-учасниць СНД, XXVII засідання Ради керівників податкових служб при Інтеграційному комітеті ЄврАзЕС.

Як повідомляє прес-служба Державної податкової службі України (ДПСУ), у засіданні Координаційної ради братимуть участь керівники податкових служб 12 країн, а саме Республіки Азербайджан, Республіки Вірменія, Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, Республіки Киргизія, Республіки Молдова, Російської Федерації, Республіки Таджикистан, України, а також Латвії, Литви та Естонії.

Серед питань, які розглядатимуться під час засідання зокрема такі: виконання плану заходів з реалізації першого етапу (2009–2011) стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року; застосування угоди щодо принципів стягнення непрямих податків під час експорту та імпорту товарів (робіт, послуг) між державами–учасницями СНД від 25 листопада 1998 року; аналіз основних показників роботи податкових систем держав–учасниць СНД, рівня податкового навантаження на економіки держав–учасниць СНД; зміни у податкових законодавствах держав–учасниць СНД, які набрали чинності з 1 січня 2011 року.

У рамках заходу заплановано протокольну зйомку підписання офіційних документів та брифінг керівників податкових відомств для представників засобів масової інформації.