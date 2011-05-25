Мінфін розмістив ОВДП на суму 544,8 млн. грн.

Міністерство фінансів України сьогодні розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 544,802 млн. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті міністерства.

Згідно з повідомленням, було розміщено облігації з терміном погашення 10 серпня 2011 року на суму 19,802 млн. грн. з дохідністю 4,75% і облігації з терміном погашення 22 травня 2013 року з дохідністю 9%.

Довідка УНІАН. За результатами розміщення на первинних аукціонах ОВДП до Державного бюджету України в 2010 році надійшло 40,424 млрд. грн.

Загалом у 2010 році Міністерство фінансів України здійснило розміщення ОВДП (з урахуванням паперів, випущених з метою збільшення статутного капіталу НАК «Нафтогаз України», банків і для погашення простроченої бюджетної заборгованості з ПДВ) на загальну суму 70,657 млрд. грн.