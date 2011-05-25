Міжбанк: відкриття торгів - 7,9980/8,0090 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися зростанням котирувань – 7,9980/8,0090 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2805/0,2809, котирування по євро-гривні пішли вниз – 11,2225/11,2395. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,4025/1,4027 (вівторок – 1,4074/1,4076).

У вівторок, 24 травня, Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією по валютній парі USD/UAH – 7,9800/7,9900.