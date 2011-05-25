«ПроКредит Банк» розмістив облігації серії G на суму 100 млн. грн.

«ПроКредит Банк» розмістив облігації серії G на загальну суму 100 млн. грн. Про це йдеться в повідомленні банку, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, попит на облігації в 2,5 рази перевищив обсяг випуску. Облігації були продані українським інвесторам і нерезидентам. Інвесторами виступили банки, інвестиційні та страхові компанії. Прибутковість розміщення склала 13% річних.

Розміщення облігацій відбувалося з 17 по 24 травня 2011 року на фондових біржах «Перспектива» і ПФТС через уповноваженого андеррайтера ТОВ «Інвестиційний Капітал Україна».

Як повідомлялося, «ПроКредит Банк» вирішив випустити облігації на суму 200 млн. грн. двома серіями: G і H. Термін обігу облігацій - 4 роки, умовами випуску облігацій передбачена щоквартальна виплата відсотків і 2-річна оферта. Ставка купона на перші 2 роки обігу складає 13,5%.

Довідка УНІАН. АТ «ПроКредит Банк» (м. Київ) зареєстровано в кінці 2000 року.

Активи банку на 1 квітня 2011 становили 2,475 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 2,168 млрд. грн., зобов`язання - 2,234 млрд. грн., статутний капітал - 298,333 млн. грн., власний капітал - 241,063 млн. грн.

«ПроКредит Банк» в I кварталі скоротив збиток проти аналогічного періоду 2010 року в 2 рази - до 7,853 млн. грн.

Акціонерами банку, які володіють голосуючими акціями, є: ProCrеdit Holding AG - 60%, Європейський банк реконструкції і розвитку - 19,999%, німецький KfW - 20%.