Держагентство з інвестицій стало головним розпорядником коштів. Янукович підписав закон

Президент України підписав Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Про це повідомляє прес-служба глави держави на його офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 12 травня Верховна Рада України ухвалила Закон "Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" щодо визначення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами головним розпорядником коштів”.

Законом визначено Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України головним розпорядником бюджетних коштів за вісьмома бюджетними програмами з присвоєнням їм нових кодів програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету.

Документом затверджено бюджетні призначення Агентству та виключено бюджетні призначення Міністерству економічного розвитку і торгівлі України у рядках за кодами програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету 1205000, 1205010, 1205030, 1205040, 1205090, 1205100, 1205110, 1205120 і 1205130.