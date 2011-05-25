ДПА у Херсонській області запроваджує он-лайн консультування для підприємців

Державна податкова адміністрація у Херсонській області запроваджує он-лайн консультування для підприємців-фізичних осіб.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі ДПА в Херсонській області всі підприємці вказаної групи можуть щотижня, протягом двох годин задавати запитання щодо своєї практичної діяльності, на які отримають вичерпні відповіді провідних спеціалістів ДПА у Херсонській області.

Зокрема, графіки проведення таких зустрічей та матеріали до обговорення розміщено на веб-сайті ДПА у Херсонській області (http://sta.kherson.ua/) у тематичному розділі „Он-лайн семінари”.

Наразі, перший таке консультування для підприємців відбудеться у п’ятницю, 27 травня. Тема спілкування: „Обговорення положень законопроекту щодо змін до Податкового кодексу в частині реформування спрощеної системи оподаткування”.

В той же час податківці пропонують всім учасникам консультування попередньо, до початку спілкування зареєструватися, заповнивши спеціальну контактну форму на сайті ДПА.