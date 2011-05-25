На міжбанку торги доларом закрилися котируваннями 7,9910/7,9950 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 7,9980/8,0090, на 12:00 ціни знизилися до 7,9940/7,9960. До закриття торгів цінові рівні досягли таких значень - 7,9910/7,9950 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2805/09, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2809/12. До закриття торгів ціни відкотилися до рівня 0,2808/11. У Росії курс долар-рубль піднявся, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 28,4700 (+0,0835).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з позначки 1,4025/27, а на 15:00 зросли до 1,4077/79. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями – 11,2225/11,2395, на 12:00 ціни пішли вгору - 11,2455/11,2540. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на значеннях 11,2445/11,2560.