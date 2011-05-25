Київрада таки дозволила столиці взяти кредит у 300 млн. дол., скасувавши попереднє голосування

Київська міська рада дозволила Києву взяти кредит у 300 млн. доларів, скасувавши своє попереднє голосування.

Як передає кореспондент УНІАН, розглянути це питання повторно депутатам запропонувала секретар міськради Галина ГЕРЕГА.

При повторному голосуванні проект щодо зовнішнього запозичення отримав підтримку 71 голосу із 96 зареєстрованих у залі депутатів.

Як повідомляв УНІАН, приблизно десять хвилин назад Київрада відмовилася давати згоду на здійснення у 2011 році Києвом зовнішнього запозичення на 300 млн. доларів.

Тоді взяття нового кредиту столицею підтримали лише 53 із 96 зареєстрованих у залі депутатів (для прийняття рішення потрібен мінімум 61 голос).

За інформацією заступника голови КМДА Руслана КРАМАРЕНКА, який доповідав з цього питання, 200 млн. дол. запланованого кредиту передбачається спрямувати на покриття попередніх запозичень Києва, а саме: єврооблігацій 2004 року. 100 млн. доларів від нового запозичення передбачається направити спрямувати на вирішення проблем міста.

За словами Р.КРАМАРЕНКА, випуск єврооблігацій на 300 млн. доларів передбачається терміном на п’ять років під 7,8% річних.

Як сказав заступник голови КМДА, якщо Київрада відхилить цю пропозицію КМДА щодо нового запозичення Києва, то доведеться погашати кредит столиці від 2004 року, термін погашення якого спливає у цьому році, за рахунок скорочення видатків соціально-економічної програми.