Українські підприємства збільшили обсяг реалізованих послуг на 16,8%

У січні-квітні 2011 року обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 72,9 млрд. грн., що в зіставних цінах на 16,8% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомляє Державний комітет статистики.

В середньому одне підприємство реалізувало послуг на суму 1,453 млн. грн. Цей показник був найбільшим на підприємствах Києва, Одеської та Київської областей (4,335 млн. грн., 1,755 млн. грн., 1,637 млн. грн. відповідно), найнижчим – на підприємствах Хмельницької області (505,1 тис. грн.).

У квітні ц.р. обсяг послуг, реалізованих споживачам підприємствами сфери послуг, становив 19,7 млрд. грн., що на 18,2% більше (у зіставних цінах), ніж у квітні 2010 року. В структурі обсягу реалізованих послуг більше половини (52,7%) становили послуги транспорту, пошти й зв`язку, майже третина (30,5%) – послуги з проведення операцій із нерухомим майном, оренди, інжинірингу та надання послуг підприємцям.

Обсяг послуг, реалізованих підприємствами Києва, Одеської та Донецької областей становив більше половини (52,4%) загального обсягу реалізованих послуг.

Зокрема, в квітні 2011 року підприємства сфери торгівлі, ремонту автомобілів, побутових товарів і предметів особистого користування реалізували послуг на суму 152,8 млн. грн., що на 27,8% більше, порівняно з квітнем 2010 року (в січні-квітні ц.р. – 536,6 млн. грн., що на 34,2% більше, ніж у січні-квітні 2010 року).

Готелі та ресторани України в квітні ц.р. реалізували послуг на суму 284 млн. грн., що на 43,1% більше, ніж за аналогічний період 2010 р. (у січні-квітні ц.р. на 928,1 млн. грн., що на 30,3% більше).

У квітні ц.р. підприємства сфери транспорту та зв`язку реалізували послуг на суму 11,523 млрд. грн. - на 19,6% більше, ніж у квітні 2010 р. (у січні-квітні ц.р. на 42,955 млрд. грн., що на 18,7% більше, ніж у січні-квітні 2010 р.).

Підприємства, що проводять операції з нерухомим майном, орендою, інжинірингом та надають послуги підприємцям, реалізували послуг на суму 6,015 млрд. грн. - на 34,9% більше, ніж у квітні минулого року (21,999 млрд. грн., на 32,5% більше).

У сфері освіти в квітні ц.р. було надано послуг на суму 233,4 млн. грн., що на 9,6% більше, порівняно з квітнем 2010 р. (968,5 млн. грн., на 7,5% більше); у сфері охорони здоров`я та надання соціальної допомоги – на суму 373,1 млн. грн., що на 2,2% більше, ніж у квітні минулого року (1,488 млрд. грн., на 5,4% більше); у сфері комунальних та індивідуальних послуг, а також у сфері культури та спорту – на суму 1,119 млрд. грн., що на 40,4% більше, порівняно з квітнем 2010 р. (у січні-квітні ц.р. на 4,034 млрд. грн., що на 16,4% більше, ніж у січні-квітні 2010 р.).

Довідка УНІАН. За даними Держкомстату, в 2010 році обсяг послуг, реалізованих підприємствами сфери послуг в Україні, становив 203,2 млрд. грн., що в зіставних цінах на 2,9% більше, ніж у 2009 році.