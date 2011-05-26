ГПУ внесла припис керівнику Держфінмоніторингу за недотримання законодавства
Генеральна прокуратура України внесла припис керівнику Державної служби фінансового моніторингу за недотримання вимог Закону «Про доступ до публічної інформації».
Про це УНІАН повідомили у Відділ зв`язків із засобами масової інформації ГПУ.
Зокрема, Генеральною прокуратурою при здійсненні правозахисної діяльності було перевірено стан додержання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» у діяльності Державної служби фінансового моніторингу України.
Відповідно до вимог закону, Державна служба фінансового моніторингу України є розпорядником інформації.
Законом на розпорядників інформації покладено обов`язки щодо забезпечення права кожного на доступ до публічної інформації.
Разом з тим, підкреслили в Генпрокуратурі, всупереч вимогам закону, у службі до цього часу не визначено спеціальний структурний підрозділ або посадову особу, які організують у встановленому порядку доступ до публічної інформації та спеціальні місця для роботи запитувачів, не оприлюднено порядок складання, подання запиту та інформацію про систему обліку, види інформації, яку цей державний орган зберігає.
З огляду на виявлені порушення Генпрокуратурою 23 травня 2011 року керівнику Державної служби фінансового моніторингу України внесено припис з вимогою їх усунути.