Україна та Німеччина мають намір створити спільну торгову палату

Перший віце-прем`єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Андрій КЛЮЄВ та Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки Німеччина Ганс-Юрґен ГАЙМЗЬОТ обговорили можливість створення найближчим часом українсько-німецької торгової палати.

Як повідомили УНІАН у прес-службі А.КЛЮЄВА, про це йшлося на зустрічі першого віце-прем’єра та посла Німеччини 25 травня у Києві.

Ця палата могла б взяти на себе активну роль у розвитку співпраці між бізнесом двох країн, зазначили учасники зустрічі

Також у ході зустрічі співрозмовники обговорили можливість проведення у найближчі місяці великого українсько-німецького бізнес-форуму, на якому представники компаній двох країн могли б презентувати можливості для реалізації нових інвестиційних проектів.

А.КЛЮЄВ та Г.ГАЙМЗЬОТ домовилися про проведення в першій половині червня зустрічі першого віце-прем`єр-міністра України з групою керівників найбільших німецьких компаній, які зацікавлені в роботі з українським ринком.

Під час зустрічі також було обговорено хід переговорного процесу щодо створення зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом.

А.КЛЮЄВ висловив зацікавленість у вивченні досвіду німецьких експертів у питаннях створення умов для залучення інвестицій, підвищення енергоефективності економіки, а також у питаннях зближення з ЄС.

Він відзначив важливість для України значного поліпшення інвестиційного клімату.