Міжбанк: долар падає - 7,9900/7,9960 грн./дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися падінням котирувань – 7,9900/7,9960 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2827/31, котирування з євро-гривні пішли вгору – 11,3385/11,3485. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли – 1,4186/88 (середовище — 1,4025/27).

У середу Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,9800/7,9900.