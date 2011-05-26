Мінімальна зарплата та пенсія мають становити 3800 грн. - профспілки

Мінімальна зарплата та пенсія мають становити, принаймні 3800-3900 грн., аби відповідати реальному прожитковому мінімуму, заявляють у Національному форумі профспілок України.

Як повідомили УНІАН у прес-службу НФПУ, за словами голови НФПУ Мирослава ЯКІБЧУКА, заявлені наміри Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА «трошки підвищити заробітні плати, пенсії» можна інтерпретувати як намір підняти пенсії та зарплати, принаймні, до реального прожиткового мінімуму. А він, за нашими розрахунками, складає 3800-3900 грн. Ця сума враховує сьогоднішні реальні ціни на продукти харчування, одяг, побутову техніку, електроенергію, побутовий газ, рідке і тверде паливо, транспорт і зв’язок, комунально-побутові, лікувально-оздоровчі послуги і ліки, інформаційні продукти, витрати на духовні потреби, а також інфляцію».

Як йдеться у повідомленні, нинішні розрахунки прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати проводяться за застарілою системою та старими цінами. Наміри влади до кінця року довести мінімальну зарплату до 1004 грн. не в стані наповнити споживчий кошик пересічного українця.

За словами М.ЯКІБЧУКА, для правильних розрахунків потрібно, насамперед, науково обґрунтувати мінімальні біологічні, комунально-побутові, соціальні і культурні потреби особистості. Крім того, потрібна постійна індексація прожиткового мінімуму з врахуванням реального коливання цін на споживчому ринку.

Як повідомлялося раніше, Президент В.ЯНУКОВИЧ заявив, що у другому півріччі поточного року рівень зарплат і пенсій необхідно переглянути. Як відомо, в бюджеті на 2011 рік закладено кількаразове підвищення суми прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. На кінець 2011 року вони мають скласти 953 грн. та 1004 відповідно.

У жовтні 2010 року НФПУ проводив соціальний експеримент з метою визначити, скільки людей зможуть прожити місяць на суму запропонованого державою прожиткового мінімуму. Прожити на 907 грн. (тодішній прожитковий мінімум) вдалося лише одному учаснику експерименту.